الصين – ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ( التضخم) في الصين بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز 2019، وهي النسبة الأعلى خلال عام.

وسجل معدل التضخم السنوي بالصين 2.7 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء بالصين في بيان، الجمعة، إن صعود التضخم يعود لارتفاع أسعار المواد الغذائية 9.1 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقابل 8.3 بالمائة في الشهر السابق عليه.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية والريفية بالصين نموا سنويا 2.7 بالمئة و2.9 بالمئة على التوالي خلال الشهر الماضي.

وفي الأشهر السبعة الأولى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة عن المتوسط في العام السابق، وفقا للمصلحة.

ويقلل صعود التضخم في الصين المخاوف، ويزيد من التفاؤل بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في البلاد.

ويعاني الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في 2019 مقابل 6.3 بالمئة في تقديرات سابقة.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.6 في المائة وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.

الأناضول