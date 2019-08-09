ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي بياناً مساء الجمعة أكد فيه قبوله المحدد بالهدنة المقترحة من البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة خلال أيام عيد الأضحى .

وقال المجلس في بيان أن قبوله يأتي تعظيماً لشعائر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، وحرصا منه على تخفيف معاناة المواطنين ، وذلك على حد تعبيره .

وأضاف أن قبوله يأتي لتمكين فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين والمتضررين، ومتابعة فرق الصيانة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومن بينها أبراج وخطوط الكهرباء واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وأشار الرئاسي في بيانه إلى أن قبوله بهدنة عيد الأضحى المبارك يأتي وفق أربعة ضوابط لم يحدد إذا ماكانت تشمله أو تشمل الجيش وفي المجمل تلخصت في النقاط التالية :

1 – تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباك بحيث تتوقف تماماً الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية .

2 – حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها.

3 – عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك اية ارتال أو القيام بأي تحشيد.

4 – تتولى البعثة الأممية للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.