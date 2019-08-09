والخميس أكمل إنتر التعاقد مع روميليو لوكاكو، لينهي مهاجم منتخب بلجيكا مسيرته القصيرة معمانشستر يونايتد الإنجليزي، التي استغرقت عامين.

إلا أن الأكثر لفتا للأنظار، هو أن لوكاكو سيجرد إيكاردي، المثير للجدل دائما، من قميصه رقم 9، رغم أن الأخير لا يزال لاعبا رسميا في الفريق.

وتعني هذه الخطوة أن إيكاردي أصبح بلا رقم في إنتر، وتشير إلى أنه خرج تماما من حسابات إدارة النادي، وبات رحيله أمرا حتميا وفي خلال أيام، فيما كشفت تقارير صحفية إيطالية أنه يبدو قريبا من الانضمام إلى يوفنتوس بطل الدوري.

وفي منتصف الموسم الماضي، تم تجريد إيكاردي من شارة قيادة الفريق، وإسقاطه من تشكيلة الفريق، على خلفية مطالباته وزوجته واندا نارا، التي تعمل في الوقت ذاته مديرة لأعماله، بزيادة راتبه.

ووفقا لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فقد أعطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إدارة ناديه يوفنتوس، الضوء الأخضر للتعاقد مع إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي لا تزال ممتدة في إيطاليا.