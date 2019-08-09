فرنسا – خفضت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2019، بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الأسواق.

وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقرير صادر اليوم إنها تتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2019 و 1.3 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل بمقدار 100 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ نحو 100.4 مليون برميل يوميا في 2019.

وأضافت الوكالة أن هناك “أدلة متزايدة على تباطؤ اقتصادي” حيث سجل العديد من الاقتصاديات الكبيرة نموا ضعيفا في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد العالمي في 2019 سيتراجع بـ 0.1 بالمئة مقارنة مع توقعات أبريل/ نيسان الماضي، إلى 3.2 بالمئة.كما خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2020، بنسبة 0.1 بالمئة كذلك، إلى 3.5 بالمئة.

وتابعت الوكالة “التوقعات هشة” مع وجود احتمال أكبر بخفض الطلب على النفط أكثر من رفع توقعات الطلب عليه.

وأشار التقرير إلى أنه في النصف الأول من 2019، ارتفع الطلب على النفط بمقدار 600 الأف برميل يوميا، بفضل الصين بمقدار 500 الف برميل يوميا، ثم الهند والولايات المتحدة.

الأناضول