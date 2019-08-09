ليبيا – نعت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أسر كل من سامي بوفرنة الفاخري ومحمد سالم القرقعي المغربي ضحايا القصف الذي طال شاحنات مدنية على طريق سرت.

وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إتهم في بياناً له تلقت المرصد نسخة منه قوات موالية لحكومة الوفاق بتنفيذ ما وصفه بـ”الإعتداء الغاشم”من خلال قصف شاحنات مدنية على طريق سرت.

وأكد المستشار بوشناف أن الوزارة باشرت التحقيق بالحادثة،داعياً كل من يملك معلومات حيال هذا الاعتداء تقديمها للضابط المكلف بالتحقيق أشرف جمعة الفاندي رئيس قسم التحريات العامة.