ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس رفقة النائب الأول محمد بقي اجتماعا مع عدد من أعضاء المنطقة الجنوبية لمناقشة تطورات الأحداث في مدينة مرزق خاصة والجنوب بشكل عام.

الاجتماع خلص بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إلى جملة من الإجراءات الواجب اتباعها لوقف نزيف الدم أهمها العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة وتوفير ممرات آمنة للخدمات الإنسانية ودعوة الأطراف ذات العلاقة إلى الجلوس الفوري لمناقشة أسباب الأزمة والوصول إلى حلول لها برعاية المجلس.

وأوضح المجلس أن من ضمن الإجراءات الواجب إتباعها دعوة أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية إلى المساعدة في تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات ونبذ الفرقة وحقن الدماء خاصة في هذه الأيام الحرم.