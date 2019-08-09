الهند – شهدت الهند، الجمعة، زراعة 220 مليون شتلة في إطار حملة لزيادة المساحات الخضراء وحماية البيئة.

وأفاد مراسل الأناضول، أن ولاية أوتار براديش (شمال)، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، شهدت اليوم زراعة 220 مليون شتلة.

وجاءت الخطوة في إطار مكافحة تغير المناخ، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وحشد كبير من المواطنين.

وغرس المشاركون في الحملة أنواع مختلفة من الشتلات في الغابات وعلى جوانب الطرق وخطوط السكك الحديدية في ولاية أوتار.

ويقدر عدد سكان ولاية أوتار براديش بـ200 مليون نسمة، من إجمالي يُقدر بـ1.3 مليار نسمة.

وتعمل الهند على تحويل ثلث أراضيها إلى مساحات حراجية، عبر زراعة 95 مليون هكتار بحلول عام 2030.

الأناضول