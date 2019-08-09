ليبيا – أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق أمس الخميس مقتل مدير إدارة المتابعة بالوزارة وليد عبدالرحمن الترهوني وذلك بعد يومين من اختطافه في العاصمة طرابلس.

الوزارة قالت في بياناً لها نشرته عبر مكتبه الإعلامي :”بقلوب يملؤها الأسى الحزن تنعى وزارة العدل الاستاذ وليد عبدالرحمن الترهوني مدير إدارة المتابعة بالوزارة والذي اغتالته يد آثمة جبانة بعد أن تم اختطافه من قبل مجهولين خلال الايام الماضية”.

وتقدمت الوزارة بأحر التعازي الى أسرة الفقيد وزملائه وجميع العاملين فيها،معربةً عن إدانتها الشديدة لهذا “الفعل الشنيع” ،مؤكدةً في الوقت ذاته على أنها لن تذخر جهدا في الوصول إلى الجناة وإحضارهم لساحة القضاء لينالوا جزائهم العادل.