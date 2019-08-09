الولايات المتحدة – تغلب المقاتل الروسي، عمر نورمحمدوف، على متحديه البرازيلي، سيدمار هونوريو، في نزال جمعهما اليوم الجمعة، ضمن بطولة منظمة “Professional Fighters League” للفنون القتالية المختلطة.

وتفوق المقاتل الروسي على خصمه البرازيلي بالنقاط بإجماع قرار الحكام، وبنتيجة واحدة: (30-27، 30-27، 30-27).

وحقق عمر نورمحمدوف، فوزه الحادي عشر على التوالي، من دون أن يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، ليواصل بذلك سلسلة انتصاراته على غرار ابن عمه حبيب بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة.

ويتدرب عمر (23 عاما) على يد عمه عبد المناب نورمحمدوف، والد حبيب ومدربه أيضا.

في المقابل، مني سيدمار هونوريو بالهزيمة السابعة في 20 نزالا خاضها حتى الآن.

المصدر: وكالات