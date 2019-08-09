فرنسا – بعد ساعات قليلة من إعلان براءة النجم نيمار دا سيلفا من تهمة الاغتصاب، سيكون على اللاعب البرازيلي مواجهة أزمة جديدة، ربما تجد طريقها إلى ساحات القضاء في وقت لاحق.

وتقدم الرجل الذي ضربه اللاعب البرازيلي نيمار بعدما أخبره الأول بأنه لا يعلم كيفية لعب كرة القدم، وذلك بعد خسارة باريس سان جيرمان لبطولة كأس فرنسا، الجمعة ببلاغ ضد اللاعب البرازيلي، وذلك حسبما أفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية.

وكان هذا الرجل مشجعا لفريق رين الذي فاز بكأس فرنسا عقب تغلبه على الفريق الباريسي بركلات الترجيح (6-5).

وصاح هذا المشجع قائلا: “تعلّم كيفية لعب كرة القدم”، وذلك أثناء صعود نيمار سلم الملعب لاستلام ميدالية وصيف بطل الكأس.

وحينها قام اللاعب بتوجيه ضربة قوية له بيده، وعلى إثرها تم إيقافه لمدة 3 مباريات من قِبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كما تعرض للعديد من الانتقادات سواء من الإعلام أو من مدرب الفريق توماس توخيل.

ووفقا للصحيفة، فقد قدم هذا المشجع بلاغا بسبب “استخدام العنف ضده” أمام نيابة بلدة بوبيني (شمال باريس).

وجاءت هذه الشكوى بعد يوم واحد من حفظ القضاء في ساو باولو التحقيقات في قضية الاغتصاب المتهم فيها اللاعب.

المصدر: كووورة