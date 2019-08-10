فلسطين – أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه اعتقل 3 شبان وفتاة فلسطينيين بشبهة علاقتهم بعملية غوش عتصيون التي نفذت قبل يومين.

وأوضح الجيش أن عملية الاعتقال تمت في بيت كاحل بالخليل، وذلك للاشتباه بتورطهم في عملية عتصيون التي قتل فيها العريف دفير شوريك.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة جندي عليها آثار طعن قرب المجمع الاستيطاني غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه فتح تحقيقا في القضية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه تلقى تقارير من جهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك”، تفيد بأنه بات قريبا من العثور على منفذي عملية الطعن.

المصدر: وكالة معا