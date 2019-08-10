ليبيا – أكد العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض على أن النواب المنقطعون والمنشقون عن البرلمان في طبرق لم يناقشوا موضوع الهدنة التي قبلها الرئاسي جنوب طرابلس.

الرعيض أوضح في تصريح لقناة ليبيا الاحرار تابعته المرصد بأن المجتمعون في طرابلس يستقبلون كلام المبعوث الاممي بنوع من الحذر ، مبيناً بأن غسان سلامة شخص مراوغ ولا يقول الحقيقة وبعيد كل البعد عن شيء اسمه هدنة.

وطالب العضو المقاطع للبرلمان عن مدينة مصراتة غسان سلامة بمطالب من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) بالرجوع للمناطق التي جاء منها قبل دعوته للهدنة بمناسبة عيد الأضحى ، مؤكداً على أن الدعوة للهدنة مرفوضة ولا تستحق حتى مناقشة الفكرة بين النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس.

وقال :” اصدار المجلس الرئاسي لبيان بقبول الهدنة بشروط والتي تعتبر مرفوضة من قبل حفتر مجرد مراوغة سياسية من قبل الرئاسي ، لأننا نعتبر بأنه على المعتدي الرجوع الى المناطق التي جاء منها قبل الهدنة”.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب الليبي قال كلمته بشأن التصدي لمن وصفه بـ”المعتدي” والقضاء على قواته التي قال بأنها “تهاجم طرابلس” وأنه لا رجوع إلى ما وصفه بـ”حكم العسكر” في ليبيا ، مضيفاً بأن النواب المجتمعون في طرابلس يعولن على من وصفهم بـ”الثوار” في الجبهات الذين سينتصرون في هذه الحرب حسب قوله .