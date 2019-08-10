ليبيا – وجه طلال ميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب تحذيرات للقوات الإيطالية وجميع القوات الأجنبية التي تقدم الدعم لما وصفها بـ”المليشيات” في طرابلس ومصراتة، مطالباً إياها بمغادرة البلاد فوراً .

ميهوب أشار خلال تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” إلى أن القوات الإيطالية الموجودة في مصراته تقدم الدعم للمليشيات ولا تعمل في المستشفى كما أعلنت إيطاليا.

وأكد على أن أي قوات أجنبية على الأرض الليبية تقدم الدعم للمليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا تصبح أهدافاً لقوات الجيش، مبيناً أن سبب إعلان إيطاليا مؤخراً عن وجود جنودها في مصراتة هو تقدم الجيش واستهدافها للكلية الجوية في مصراتة التي تقدم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية حسب تعبيره.

كما شدد على أن الحديث حول العمل داخل المشفى غير صحيح وأن الأمر يرتبط بتقديم الدعم للقوات للمليشيات في تلك المدينة.