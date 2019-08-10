واشنطن – اوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس إن “الولايات المتحدة والصين ما زالتا تواصلان السعي إلى اتفاقية للتجارة” لكن بلاده ليست جاهزة لإبرامها.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، أضاف ترامب أن بلاده “ستواصل الامتناع عن إجراء تعاملات مع شركة هواوي تكنولوجيز عملاق صناعة معدات الاتصالات الصيني”.

وواصلت الأسهم الأمريكية الهبوط عقب تعليقات ترامب متجهة نحو إنهاء الأسبوع على خسائر بفعل تزايد مخاوف الحرب التجارية.

وتابع ترامب: “نحن نعمل بشكل جيد جدا مع الصين. نحن نتحدث مع الصين. نحن لسنا جاهزين لإبرام اتفاقية.. لكننا سنرى ما يحدث”.

وأكمل قائلا “الصين تريد أن تفعل شيئا، لكنني غير مستعد حتى الآن لعمل أي شيء.. خمسة وعشرون عاما من الانتهاكات، أنا غير جاهز على وجه السرعة، وعليه فإننا سنرى كيف ستسير الأمور”.

ولم تتوقف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين)، منذ يونيو/ حزيران 2018، رغم تراجع حدتها قليلا على فترات.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وأثارت خطة ترامب رد فعل شديد من جانب بكين، التي طالبت الشركات الحكومية بالتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

الأناضول