تونس .. ارتفاع العجز التجاري إلى نحو 4 مليار دولار

تونس .. ارتفاع العجز التجاري إلى نحو 4 مليار دولار

تونس – سجل العجز التجاري في تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 11.164 مليار دينار (نحو 4 مليار دولار)، مقابل 9.946 مليون دينار (نحو 3.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2018.

وبحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) السّبت، فإن ارتفاع العجز يعود إلى تطور الصادرات بنسبة 13.2 بالمائة، والورادات بنسبة 12.9 بالمائة .

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا طفيفا 0.2 نقطة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من 2018، حيث بلغت 70.5 بالمائة مقابل 70.3 بالمائة.

وبلغت قيمة الصادرات حتى يوليو/ تموز الماضي 26.703 مليار دينارا (9.34 مليار دولار)، مقابل 23.580 مليار دينارا (8.25 مليار دولار)خلال نفس الفترة من 2018.

فيما بلغت قيمة الواردات حتى يوليو/ تموز الماضي 37.867 مليار دينارا (13.24 مليار دولار) مقابل 33.526 مليار دينارا (11.73 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2018.

كما تراجعت نسبة التضخم إلى 6.5 بالمائة خلال يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي، نزولا من 6.8 بالمائة في الشهر السابق له.

ويأتي هبوط التضخم، بعد التحسن الذي أظهره سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، خلال الشهرين الماضيين، إلى متوسط 2.85 مقابل 3.09 قبل عدة شهور.

الأناضول