روسيا – أصيب عشرة أشخاص بجروح متفاوتة، اليوم الجمعة، نتيجة انفجارين جديدين وقعا بمستودع للذخيرة في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، حسبما أوردت السلطات المحلية ومصادر طبية.

ووقع الانفجاران على أطراف قرية كامينكا بضواحي مدينة أتشينسك، حيث يقع أحد مستودعات الذخيرة الخاصة بالجيش الروسي.

وقال مصدر طبي محلي إن عشرة أشخاص تضرروا في الحادث، ونقل أربعة منهم إلى مستشفى أتشينسك.

وفي تصريح لوكالة “تاس” الروسية، قال مصدر أمني إن الانفجارين سببتهما إصابة ساحتين لتخزين الذخيرة بصواعق برق. فيما قالت سلطات الإقليم في بيان إن الحادث وقع أثناء إجراء أعمال خاصة بنزع المتفجرات، في إطار تجاوز آثار الانفجارات السابقة التي وقعت في المستودع نفسه، في 5 أغسطس الحالي.

وبحسب المعلومات الأخيرة، فقد أسفرت سلسلة الانفجارات الأولى عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين وإجلاء أكثر من 16 ألف شخص من المنطقة المحيطة بمكان الحادث.

المصدر: وكالات