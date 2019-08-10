رجيم يعتمد على هذه الفاكهة ويفقدك كيلو كل 3 ايام… إليك المزيد

رجيم يعتمد على هذه الفاكهة ويفقدك كيلو كل 3 ايام… إليك المزيد

هولندا – يحتوي الأفوكادو على نسبة مرتفعة من الدهون الجيدة. ويعتقد الكثيرون أنه يسبب زيادة الوزن. لكن العكس صحيح في حال تم تناوله ضمن حمية غذائية صحية تستمر لمدة 3 ايام وتساعد على خسارة كيلوغرام واحد.

اليوم الأول

الفطور: كوب من الشاي الأخضر من دون سكر، كوب من سلطة الكينوا، نصف حبة أفوكادو.

وجبة خفيفة: كوب من الشاي الأخضر.

الغداء: طبق من سلطة التونا مع الطماطم والأفوكادو والخيار وصلصة خفيفة.

وجبة خفيفة: كوب من الشاي الأخضر مع بسكويت مصنوع من الحبوب.

العشاء: قطعة من لحم الدجاج الخالي من الدسم مع كوب من العدس المطهو.

اليوم الثاني

بعد الاستيقاظ من النوم: ملعقة وسط من خل التفاح مذوبة في كوب من الماء.

الفطور: كوب من الشاي الأخضر، بيضتان مسلوقتان مع 5 شرحات من الأفوكادو، قبضة من اللوز، نصف حبة تفاح.

وجبة خفيفة: كوب من الشاي الأخضر.

الغداء: طبق سلطة مع الحمص، شرحات أفوكادو، كوب من ماء جوز الهند.

وجبة خفيفة: كوب من الشاي الأخضر، قبضة من اللوز.

العشاء: شريحة سلمون مع قطع أفوكادو.

اليوم الثالث

الفطور: كوب من الشاي الأخضر، ملعقة طعام من الحلبة، قطعتا بسكويت من القمح الكامل مع شرحات أفوكادو.

وجبة خفيفة: كوب من عصير البابايا.

الغداء: شرحات حبش مع صلصة الغواكامول منزلية الصنع وكوب من ماء جوز الهند.

وجبة خفيفة: كوب من الشاي الأخضر، قطعة بسكويت مصنوع من حبوب متنوعة.

العشاء: قطعة من لحم الدجاج الخالي من الدسم مع شرحات أفوكادو، القليل من الهليون، الجزر والسبانخ وكب من الفواكه.

لكن ينصح بعدم أكل الأفوكادو في حال تلقي علاج لمنع تجلط الدم. ومن الضروري استشارة الاختصاصي قبل اتباع هذا الرجيم وأن يتزامن مع ممارسة الرياضة وأن يليه اعتماد نظام غذائي صحي.

وكالات