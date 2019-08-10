العراق – كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي،عن حجم النفقات السيادية، ونفقات القروض والرئاسات الثلاث بموازنة عام الفين وتسعة عشر.

وقالت التميمي في تغريدة عبر تويتر، إن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية بلغت ستة واربعين ترليونا وستمئة مليار دينار، مشيرة الى ان نفقات الرئاسات الثلاث فيها بلغت نسبتها واحد صحيح واربعة من المئة بالمئة.

ولفتت التميمي الى ان النفقات تتضمن ثمانٍ وثلاثين جهة، إضافة الى تسديد فوائد قروض وأقساط لثلاثٍ وسبعين جهة خارجية وداخلية، وأن نسبة الموازنة الجارية بلغت خمسة وتسعين فاصلة سبعة بالمئة، شكلت نسبة الرواتب فيها خمسة وستين فاصلة تسعة بالمئة، وهي نسبة مرتفعة جدا.

وطالبت التميمي بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين التي تم تشريعها بعد عام الفين وثلاثة، لإعادة النظر بعدالة توزيع الدخول، فضلاً عن تفعيل ودعم القطاع الخاص، وتهيئة البيئة الملائمة لتطويره.

المصدر : واع