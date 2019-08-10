فرنسا – كشف مصدر في نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، أن البرازيلي نيمار لن يشارك في المباراة الافتتاحية للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي، المقررة غدا الأحد أمام أولمبيك نيم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر بالنادي الباريسي قوله: “من المهم أن نتخذ القرار بسرعة.. ما زلنا نجري محادثات لتحريك الأمور إلى الأمام، لمعرفة ما إذا كان سيبقى أم لا”، مضيفا: “من المهم أن يظل فريق باريس سان جيرمان مركزا في الدوري”.

وأكد المصدر نفسه أن نيمار ليس في أفضل حالاته البدنية.

وأعلن نيمار بصريح العبارة قبل أيام، أنه يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويتردد أن العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد، قدما عرضين مغريين للفريق الباريسي، للظفر بخدمات صاحب الـ 27 عاما.

وانضم نيمار إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكتالوني، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.

المصدر: رويترز