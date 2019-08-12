ليبيا – أصدرت حكومات فرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيان مشترك بشأن الهدنة في ليبيا.

الدول الخمسة رحبت في بيانها المشترك الذي تلقت المرصد نسخة منه وترجمته بالإعلان عن هدنة في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى استجابة لدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة والتي دعمها مجلس الأمن ببيان صحفي بتاريخ 11 أغسطس .

ودعا البيان جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية بفعالية في جميع أنحاء ليبيا ، مبدياً استعداد الدول الخمسة لمساعدة بعثة الأمم المتحدة في مراقبة الالتزام بالهدنة ومعالجة أي محاولة لكسرها.

وذكرت حكومات فرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي بالالتزام بحظر الأسلحة ، بما يتماشى مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما دعا البيان جميع الأطراف إلى البدء في العمل دون تأخير في اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف جهود بناء حل سياسي دائم ، تحت رعاية الممثل الخاص للأمم المتحدة ، على أساس المبادئ المتفق عليها في باريس ، وباليرمو ، وأبو ظبي.

وأكدت حكومات الدول الخمسة التزامها القوي بحل سريع وسلمي للأزمة الليبية ، مجددين التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا .

وحث البيان جميع الأطراف على حماية المدنيين وحماية موارد ليبيا النفطية وحماية بنيتها التحتية.

وأدانت الدول الخمسة في ختام بيانها بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة للأمم المتحدة في بنغازي يوم السبت الماضي ، مطالبةً بكشف ملابسات هذا الفعل الشرير دون تأخير ، وتحديد هوية من يقف وراءه ومحاسبتهم.