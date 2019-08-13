ليبيا – اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة بمدير عام مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة تعليم المؤقتة المصري فرج المصري لبحث المواضيع المتعلقة بالعملية التعليمية من تجهيزات وإنشاء وصيانة استعدادا للعام الدراسي القادم بالإضافة إلى المشاريع المسندة لجهاز تنمية وتطوير المدن.

المصري أطلع المستشار صالح بحسب وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة على قرار مجلس الوزراء رقم 401 الخاص بتنفيذ عدد من مشاريع الصيانة والإنشاء بمختلف البلديات التابعة للحكومة المؤقتة ، مبيناً بأنه سيتم الشروع في تنفيذ هذه القرارات بعد انتهاء عطلة العيد.