ليبيا – إتهم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ‏مصر بإصرارها على إستمرار ما وصفه بـ”الحرب على العاصمة” على حساب إستقرار ليبيا حسب زعمه ، مرجعاً إتهامه هذا إلى عدم مشاركة مصر في بيان الدول الـ5 الداعم للهدنة.

المشري أشار في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الإثنين إلى أن موقف مصر جاء بالرغم من رضوخ من وصفه بـ” المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) للهدنة، زاعماً بأن هذا الموقف تأكيد آخر على إصرارها في استمرار الحرب.

وإدعى القيادي في حزب العدالة والبناء بأن تأخر موقف القوات المسلحة في إعلان الموافقة على الهدنة يأتي لأنها ترتهن في قراراتها لدول أخرى حسب قوله ، معتبراً بأن الحل السياسي الحقيقي لا يمكن أن يبدأ دون الوقف الكامل لما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن موقف مصر المرحب بإعلان الأطراف الليبية للهدنة ، مطالبةً بالبدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها أولاً قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها، وثانياً استكمال توحيد المؤسسات الليبية .