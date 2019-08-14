أخبار سيئة لليفربول قبل مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

أخبار سيئة لليفربول قبل مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

انجلترا – تعرض الغيني نابي كيتا، نجم وسط ليفربول، لإصابة خلال تدريب “الريدز” في مدينة اسطنبول التركية التي ستحتضن مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي، اليوم الأربعاء.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن كيتا لم يستكمل التدريب عشية مباراة السوبر أمام تشيلسي في اسطنبول، وغادر الملعب بسبب مشكلة عضلية متجها إلى غرفة تبديل الملابس بصحبة الطبيب. لتتواصل إصابته خلال الفترة الأخيرة بعدما لاحقته إصابة أخرى خلال كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي في مصر.

وغاب كيتا عن نهاية الموسم الماضي بسبب مشكلة في الفخذ تعرض لها خلال ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في ملعب “الكامب نو”.

وعلى الرغم من استبعاد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، للدولي الغيني، تكررت إصابته عندما شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في مصر.

وسيكون غياب كيتا عن المباراة ضربة جديدة لكلوب وليفربول بعد إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق خلال مواجهة نوريتش سيتي في افتتاح “البريميرليغ”.

وقال كلوب عن إصابة كيتا: “أصيب كيتا لسوء الحظ مرة أخرى. لقد كان يتدرب في الأسبوعين الأخيرين ويستعيد لياقته البدنية”.

ويستضيف ملعب “فودافون أرينا” في مدينة اسطنبول التركية، اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 والتي ستجمع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات