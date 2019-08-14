إيران – اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن اللقاء الذي جمع قيادات من الحوثيين بالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، دليل يثبت أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الأربعاء إنه “لطالما بحثنا عن تسمية مناسبة للعلاقات بين الحوثيين وإيران، وهو ما أصبح أكثر وضوحا بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي.. بياناتهم أظهرت بوضوح ولاءهم لإيران كوكلاء، وهذا هو المصطلح الصحيح لعلاقاتهم”.

وقال خامنئي أمس الثلاثاء، خلال استقباله المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثي، محمد عبد السلام، إن السعودية والإمارات تسعيان لتقسيم اليمن، مشددا على ضرورة مواجهة مؤامراتهما ودعم وحدة اليمن.

من جهته، صرح المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، بأن “مواقف إيران في دعم الشعب اليمني تبعث فيهم الحماس”، مشيرا إلى أن “ولاية خامنئي امتداد لولاية النبي والإمام علي”.

المصدر: “تويتر”