وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 46 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 بالمئة، الثلاثاء، مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر.

وهبط النفط الأميركي 62 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد 4 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

وأعلنت الصين عن مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو، بما في ذلك انخفاض مفاجئ في نمو الناتج الصناعي لأدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، مما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بعد المكاسب القوية، التي حققها النفط، الثلاثاء، ضغطت أيضا على أسعار الخام اليوم.

وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية، الثلاثاء، بعد أن تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن موعد نهائي حدده في أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بعض المنتجات، مما يؤثر على نحو نصف قائمة سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستهدفه االرسوم.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت على نحو يخالف التوقعات الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام زادت 3.7 مليون برميل إلى 443 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.