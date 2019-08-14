ألمانيا – انتقل المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، المتوج مع بلاده بكأس الأمم الإفريقية 2019 من رين الفرنسي إلى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعقد حتى 2023 بحسب ما أعلن الأخير الأربعاء.

وينضم ابن الـ24 عاما الذي مر بمونبلييه وتوج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي مع رين، حيث لعب منذ 2016، ينضم إلى فريق أنهى الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الخامس ويلعب الموسم الحالي في مسابقة “يوروبا ليغ”.

وبإمكان بن سبعيني أن يبدأ مشواره مع الفريق الفائز بلقب الدوري الألماني 5 مرات منذ نهاية الإسبوع الحالي، حين يفتتح مونشنغلادباخ مشواره في الموسم الجديد من الدوري، السبت، على أرضه ضد شالكه.

وأعرب المدير الرياضي لمونشنغلادباخ، ماكس إيبرل، عن سعادته بضم بن سبعيني “الذي بإمكانه أن يلعب كظهير أيسر أو قلب دفاع. سيجلب معه الكثير من الخبرة التي كسبها خلال ثلاثة أعوام ناجحة مع فريق جيد جدا من الدوري الفرنسي”.

المصدر: أ ف ب