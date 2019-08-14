ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر على وجود إجماع بين النخب السياسية والأوساط الشعبية على ضعف اداء رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج الذي لا يرتقى لمستوى الحدث.

الشاطر أضاف في تدوينة عل حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” اطلعت عليها المرصد بأن السراج أحبطهم وهو يحتمي بتأييد المجتمع الدولي حسب قوله.

واختتم عضو المجلس الاستشاري تغريدته قائلاً :“هل نحن أمام حالة عناد ولو جلبت الكوارث ، هل هو الحاكم الأمثل الذي يقودنا من احباط إلى آخر ؟ ، ما حدث في اليمن عبرة لمن يعتبر “.