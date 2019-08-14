الولايات المتحدة – ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الدفاع الأمريكية وقعت مؤخرا عقدا لشراء منظومتين من القبة الحديدية، التي تصنعها شركة “رافائيل” الإسرائيلية للصناعات العسكرية.

وبحسب تقرير نشره موقع “i24” الإسرائيلي أمس الثلاثاء، فقد تم توقيع الصفقة بين البنتاغون ووزارة الأمن الإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية، وقد بدأ الطرفان مباحثات استعدادا لنقل المنظومتين إلى الولايات المتحدة.

من جهته أكد موقع “Defense News” الأمريكي، أنه وبعد ستة أشهر من إعلان نوايا وزارة الدفاع الأمريكية اقتناء المنظومة الإسرائيلية، تم توقيع عقد بهذا الشأن مؤخرا.

وكان البنتاغون قد أبلغ في فبراير المنصرم، وزارة الأمن الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية معنية باقتناء منظومة “القبة الحديدية” من إسرائيل. وأعلن الجيش الأمريكي أنه قرر شراء المنظومة تلبية للاحتياجات العسكرية الآنية. وسيتم الاستعانة بالمنظومة، وفقا لما أعلن في واشنطن، لحماية القوات الأمريكية المنتشرة في الخارج من تهديد الصواريخ الباليستية والهجمات الجوية.

المصدر: وكالات