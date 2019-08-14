ألمانيا – أظهرت بيانات رسمية ألمانية، الأربعاء، انكماش اقتصاد البلاد في الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بالربع السابق له، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة.

وذكر مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني في تقرير، أن تراجع الصادرات كان سببا وراء انكماش الناتج المحلي، حسبما نقلت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.

وكان الناتج المحلي الألماني قد سجل نموا بـ 0.4% في الربع الأول من العام الجاري.

ويواجه الاقتصاد الألماني ضغوطا بسبب تراجع مبيعات السيارات، التي تعد دعامة أساسية للاقتصاد، في ظل أزمة انبعاثات الكربون الأخيرة التي طالت عملاق صناعة السيارات “فولكس فاغن”، حسب المصدر نفسه.

كما انعكست آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على حركة الصادرات، وكذلك الغموض بشأن إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق، نقلت شبكة (سي إن إن) عن كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي بمجموعة “دويتشه بنك” الألمانية، أن الأرقام الأخيرة حول انكماش الاقتصاد “تشير إلى نهاية العقد الذهبي للاقتصاد الألماني”.

وأضاف: “تعتمد ألمانيا بشدة على تصدير كميات غير متناسبة من السلع إلى الصين والولايات المتحدة”، مشيرا أن الحرب التجارية بين البلدين الأخيرين أثرت بشدة على هذه الصادرات خاصة مع عدم ظهور نهاية واضحة لذلك.

الأناضول