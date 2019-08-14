الولايات المتحدة – نشرت صحيفة The National Interest الأمريكية تصنيفا أعده خبراؤها يخص أخطر وأقوى الطائرات الحربية الروسية.

وتصدرت التصنيف مقاتلة “سو-57” للجيل الخامس التي تنتهي اختباراتها الجوية الحكومية نهاية العام الجاري والتي ستشكل أساسا لـ3 أفواج جوية في المستقبل.

وقالت الصحيفة إن الطائرة تتميز بأسلحة قوية وقدرة فائقة على المناورة تزيد عما هو عليه لدى مقاتلة “إف – 35” الأمريكية.

ويضم التصنيف أيضا مقاتلة “سو -27” التي جاءت ردا على تزويد سلاح الجو الأمريكي بمقاتلات “إف –15 ” و”إف – 16″ ومقاتلة “ميغ – 29” الخفيفة التي تصدر إلى بلدان العالم الكثيرة.

وتضمن التصنيف كذلك مقاتلة “سو-35” الثقيلة متعددة المهام التي تبلغ سرعتها 2390 كم/ساعة والتي تتميز بمدى العمل الطويل (1.6 ألف كيلومتر) والتخفي عن الرادارات وذلك بفضل استخدام المواد الممتصة للموجات اللاسلكية في تصميم جسمها.

وأدرجت الصحيفة على قائمة أخطر الطائرات الروسية قاذفة “تو-160” الاستراتيجية التي استأنفت روسيا مؤخرا إنتاجها والتي يمكن أن تحلق إلى مدى 7.3 ألف كيلومتر بسرعة 2220 كم/ساعة، ما يفوق مواصفات مثيلاتها الاستراتيجية الأمريكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا