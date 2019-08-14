وأضاف أن “كل ذلك يكلّف الدولة مرتبات شهرية وامتيازات تتجاوز قيمتها السنوية 160 مليار دينار (نحو 148 مليون دولار أميركي)”، مشيرا الى ان “الحكومة ليست لها صلاحيات تعديل أو حذف أو تجميد تلك المرتبات الشهرية التي تدفع لهم، أو تقييد الامتيازات التي حصلوا عليها كقطع الأراضي وغيرها”.

وشدد المصدر على “ضرورة استثناء قانون مؤسسة الشهداء من هذا الجدل، لان فيه تفصيل لمن هم مشمولون تحت قانونه وكثير منهم يستحقون تماماً مثل المواطنين المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب”.

من جانبه، اكد مصدر برلماني ان “المحاولات الحالية لتعديل وتغيير بعض تلك القوانين لم ترق إلى مستوى الطموح”، لافتا الى ان “هناك قوى سياسية منتفعة من هذه القوانين”.