العراق – كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، عن ضياع أربعة عشر ترليون دينار عراقي من أموال الضرائب في المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء.

وقال المسعودي، إن موازنة العام الحالي تضمنت وجود ثمانية عشر ترليون دينار عراقي، تحصل عليها من ضرائب المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة لم تتسلم سوى أربعة ترليونات فقط.

وأضاف، أن اربعة عشر ترليون دينار ضاعت بسبب الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية، مبينا أن عدد من الموظفين قاموا بتخفيض الضرائب للتجار بنصف السعر المحدد مقابل أخذ الرشوة.

وكالات