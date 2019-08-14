كوريا ج – نظم نشطاء كوريون جنوبيون المظاهرة رقم 1400، اليوم الأربعاء، لمطالبة اليابان بالاعتذار “لضحايا الاسترقاق الجنسي” في زمن الحرب، وسط تصاعد الخلاف الدبلوماسي والتجاري بين البلدين.

وشارك نحو 20 ألف شخص في الوقفة الاحتجاجية التي يستمر إجراؤها كل يوم أربعاء على مدار 27 سنة أمام المبنى السابق للسفارة اليابانية وسط سيئول، وذلك بعد ظهر اليوم، والذي يصادف أيضا عشية يوم التحرير الذي يمثل نهاية الحقبة الاستعمارية اليابانية (1910-1945).

ولفتت مظاهرات هذه السنة انتباه وسائل الإعلام على نطاق واسع، بسبب التوتر الشديد بين الجارتين الآسيويتين حول القضايا التاريخية، حيث تدهورت العلاقة بين طوكيو وسيئول بعد فرض اليابان مؤخرا قيودا على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، كما حذفتها من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم.

من جهتها، فسرت كوريا الجنوبية الخطوة اليابانية على أنها انتقام واضح ضد أحكام محكمة كورية جنوبية في العام الماضي، والتي أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري خلال الحقبة الاستعمارية.

يذكر أن نشطاء محليين ينظمون منذ يناير 1992 مظاهرات في الشوارع أمام المبنى السابق للسفارة اليابانية لدى سيئول، لمطالبة طوكيو بتقديم اعتذار رسمي لضحايا “العبودية الجنسية للجيش الياباني”، واللواتي يطلق عليهن اسم “نساء المتعة”.

المصدر: “يونهاب”