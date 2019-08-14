مقدونيا – تأهل منتخبا مصر وتونس، إلى ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين المقامة في مقدونيا.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية بعد الفوز على المجر في الجولة الخامسة بنتيجة 31 – 24.

وأسفرت مباراتان بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، عن فوز تايوان على كندا بنتيجة 33 – 17، وتعادل السويد وفرنسا بنتيجة 32 – 32.

بذلك، تصدر الفراعنة المجموعة برصيد 8 نقاط، والسويد الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن فرنسا، والمجر الرابع برصيد 6 نقاط، وتايوان الخامس بنقطتين، وكندا السادس دون رصيد من النقاط.

ويواجه منتخب مصر نظيره السلوفيني رابع المجموعة الأولى في ثمن النهائي.

كما تأهل المنتخب التونسي لثمن النهائي كرابع للمجموعة الرابعة، بالتغلب على صربيا بنتيجة 25 – 23 في مباراة الجولة الخامسة.

وأسفرت مباراتان بنفس الجولة للمجموعة ذاتها عن، فوز البرتغالي على البرازيل بنتيجة 36 – 29، وألمانيا على أيسلندا بنتيجة 26 – 22.

بذلك، تتصدر البرتغال المجموعة برصيد 10 نقاط، وألمانيا الثاني برصيد 8 نقاط، وأيسلندا الثالث برصيد 6 نقاط، وتونس الرابع بأربع نقاط، وصربيا الخامس بنقطيتن، والبرازيل السادس دون رصيد من النقاط.

وتواجه تونس في ثمن النهائي منتخب الدنمارك متصدر المجموعة الثالثة.

الأناضول