إيطاليا – قرر إنتر ميلان وضع شرط في عقد لاعبه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، حال موافقته على الانتقال إلى نابولي أو روما هذا الصيف، وفقًا لتقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، أن إنتر سيشترط على أي نادٍ يشتري إيكاردي، عدم بيعه ليوفنتوس مستقبلًا.

وكانت تقارير إيطالية سابقة، قد أشارت إلى أن يوفنتوس اتفق بالفعل مع إيكاردي.

ورغم وجود فرصة أمام إدارة السيدة العجوز، لضم إيكاردي مقابل مواطنه باولو ديبالا، لكنها ترفض عقد هذه الصفقة التبادلية، كي لا يمنح اليوفي أحد منافسيه المباشرين سلاحًا قويًَا في الهجوم، خاصةً بعدما نجح النيراتزوري في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأعلن إنتر في وقت سابق، أن إيكاردي خارج حساباته للموسم المقبل، ما يعني أنه قد يتم الاستغناء عنه بأقل من قيمته، قبل نهاية الميركاتو الجاري، أو استمراره دون أن يشارك في المباريات.

المصدر : كووورة