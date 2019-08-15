ج السودان – دعت الهيئة الحكومية للتنمية “IGAD”، الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، إلى اجتماع تشاوري بأديس أبابا، الأربعاء المقبل.

وجاءت الدعوة في رسالة بعثها وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارغاشيو، الذي يشغل منصب رئيس مجلس وزراء خارجية دول “إيغاد”، اليوم الأربعاء، إلى الأطراف الموقعة، طالبا من كل جهة إرسال عضوين للمشاركة في الاجتماع.

وأشارت الرسالة التي نقلتها وكالة “الأناضول” أن الهدف من الاجتماع هو “بحث بطء سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة”، لافتة إلى أن “3 أشهر انقضت منذ تمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر أخرى، لكن لا يزال هناك بطء كبير في تنفيذ البنود العالقة”.

يذكر أن الأطراف المتصارعة نفذت بعض الجوانب المتعلقة بتشكيل اللجان والمفوضيات المتخصصة بتنفيذ اتفاق السلام، لكنها لم تنته بعد من بند الترتيبات الأمنية الخاص بتجميع وتدريب وتوحيد قوات الحكومة والمعارضة، إلى جانب حسم قضية عدد الولايات وحدودها.

وتشكو حكومة جوبا من غياب التمويل اللازم لتنفيذ الاتفاقيات، فيما يتمسك المجتمع الدولي بتحقيق تقدم على الأرض قبل توفير التمويل.

وفي 5 سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء “إيغاد”.

المصدر: “الأناضول”+ RT