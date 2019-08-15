الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” اليوم الخميس

الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” اليوم الخميس

جبل طارق – ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنّ حكومة إقليم جبل طارق، ستفرج الخميس عن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” التي تحتجزها قوات البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط منذ يوليو/ تموز الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، ونقلتها عنه مصادر مقربة.

ونقلت المصادر عن بيكاردو قوله: “لا يوجد سبب للإبقاء على احتجاز الناقلة غريس لحظة أطول إذا لم نعد نعتقد أنها تنتهك العقوبات المفروضة على النظام السوري”.

وأضافت أنّ بيكاردو قال إنه “لن يصادق على أمر تجديد احتجاز للناقلة غريس 1”.

كما نقلت عنه “سعادته بأن الناقلة لم تعد متجهة إلى سوريا”.

وفي 4 يوليو، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.

وأوضحت أن سبب الإيقاف “انتهاك” الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة.

الأناضول