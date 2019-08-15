العراق – نفى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، اليوم الخميس، إقالة مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش من منصبه.

وقال الاتحاد في بيان صحفي إن “أخبار إقالة كاتانيتش التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بناء على ما نشره وكيله بهروز، غير صحيحة”.

وأضاف: “لن يتم اتخاذ مثل هذا القرار قبل عقد الاتحاد اجتماعه القادم بعد ثلاثة أيام وتقييم مرحلة المدرب كاتانيتش فنيا مع اللجان المختصة ومن ثم اتخاذ القرار بشأن استمراره أو تغييره”.

وأشار إلى أن “ما ذكره بهروز لم يكن دقيقا حيث أبلغنا مستشارنا القانوني الاتصال ببهروز ومعاينة العقد المبرم بيننا دون اتخاذ أي قرار متسرع”.

يذكر أن بهروز دزهبود، وكيل كاتانيتش أعلن عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عن نهاية مشوار موكله مع المنتخب الوطني العراقي.

وخسر المنتخب العراقي بهدف نظيف أمام نظيره البحريني أمس الأربعاء في المباراة النهائية لكأس اتحاد غرب آسيا التي استضافتها مدينة كربلاء العراقية.

المصدر: RT