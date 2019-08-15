المغرب – أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الفرنسي البوسني وحيد خليلوزيتش مدربا لمنتخبه الأول، خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

وقال رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد إلى جانب المدرب الجديد: “يملك السيد خليلهودزيتش معرفة بالكرة الإفريقية بعد تدريبه منتخبي الجزائر وكوت ديفوار”.

وكان خليلهودزيتش توصل مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق مع فالديمار كيتا، مالك نادي نانت صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته الفنية، وذلك تمهيدا لاستلام الإشراف على المنتخب المغربي.

واتسمت علاقة خليلهودزيتش (67 عاما) بكيتا ونجله فرانك، الذي يشغل منصب المدير العام، بالتوتر منذ استلامه المهام خلفا لميغيل كاردوسو في أكتوبر الماضي، وذلك لأن اللاعب السابق لنانت وباريس سان جرمان لم يكن راضيا عن استراتيجية النادي وسياسة تعاقداته.

وسبق لخليلهودزيتش التدريب في المغرب عندما قاد الرجاء البيضاوي (1997-1998) إلى لقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1997، ويملك خبرة تدريبية في شمال القارة كونه أشرف على تدريب المنتخب الجزائري من 2011 إلى 2014، وقاده إلى إنجاز تاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في البرازيل 2014 قبل أن يخرج بصعوبة وبعد التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب لاحقا.

كما أشرف على منتخبي كوت ديفوار (2008-2010) واليابان (2015-2018)، بالإضافة إلى أندية ليل ورين وباريس سان جرمان الفرنسية، والاتحاد السعودي، ودينامو زغرب الكرواتي، وطرابزون سبور التركي.

المصدر: أ ف ب