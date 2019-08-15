ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعد البدري إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع فى ليبيا هو الحل الأمثل والأنجع للخروج بليبيا من هذا المستنقع الذي لن يؤدي إلا إلي مزيد من الدمار.

البدري أوضح في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الأربعاء أن بيان وزارة الخارجية المصرية بادرة يجب البناء عليها كخطوط للحل الكامل للأزمة الليبية.

وانتقد عضو مجلس النواب تكالب الأطراف الليبية في المنطقة الغربية،مؤكدا أن هدفهم ثروة ليبيا وتوزيعها وهو بيت القصيد،مشيراً إلى ضرورة طرح كافة القضايا وفي مقدمتها الثروة وتوزيعها فى ليبيا للوصول لحل حقيقي وفاعل على الأرض.