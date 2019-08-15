ليببا – إلتقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على سير العمل بالمركز وتوفر كافة الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تدارك الأخطاء التي أدت لإقالة الإدارة السابقة ، مشدداً على ضروروة الاهتمام بهذا المرفق الحيوي لما يقدمه من خدمات طبية لشرائح واسعة من المجتمع.

ومن جانبها، تطرقت العريبي إلى أوجه الصرف المعتمدة لبند التحسين والتطوير المخصص للمركز،مؤكدة عدم تلبيته لكافة المتطلبات التي يحتاجها المركز للعمل حيث وافق رئيس الحكومة رفع سقف قيمة هذا البند شريطة تحسن الأداء في المركز بما يكفل عدم وجود أي قصور في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.