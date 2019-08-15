سوريا – أفاد مصدر عسكري لـRT اليوم الخميس، بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدتين جديدتين في ريف إدلب الجنوبي هما حرش عابدين ومغر الحنطة.

ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش، تمكنت من بسط سيطرتها على البلدتين الواقعتين شمال بلدة الهبيط الاستراتيجية في الريف الجنوبي لإدلب.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس الأربعاء عن سيطرة الجيش على قرى كفرعين خربة، ومرشد، والمنطار، وتل العاس في ريف إدلب الجنوبي شمال غربي البلاد، في إطار تقدمه نحو بلدة خان شيخون الاستراتيجية هناك لتحريرها من الإرهابيين.

وتستمر عمليات الجيش على محور مدينة الهبيط، مقلصا بذلك المسافة التي تفصله عن مدينة خان شيخون لأقل من 7 كم.

وكان الجيش السوري قد أطلق منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة ريفي حماة وإدلب، تمكن خلالها من الوصول بقواته إلى مشارف خان شيخون، أحد معاقل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في ريف إدلب.

المصدر: RT