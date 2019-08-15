الجزائر – وقع الرئيس الجزائري، عبد القادر بن صالح، مراسيم رئاسية، أنهى بموجبها مهام عدد من كبار المسؤولين في الجيش.

وشملت التغييرات التي وردت في آخر عدد من الجريدة الرسمية إنهاء مهام المراقب العام للجيش، اللواء حاجي زرهوني، وتعيين اللواء مصطفى أوجاني في مكانه.

كما أنهى بن صالح مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بمدينة ورقلة، العقيد فريد طويل، الذي عين في نفس المنصب بالمحكمة العسكرية بوهران.

وعين الرئيس العميد أحمد سعودي مديرا عاما للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع، فيما استخلف العقيد فريد طويل بالعقيد عبد القدوس حلايمية.

المصدر: موقع “النهار” الجزائري