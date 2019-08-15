السعودية – اعتبرت “بلومبرغ” أن خطة “أرامكو” لشراء حصة من أعمال شركة “ريليانس إندستريز” الهندية في مجال النفط والبتروكيماويات سيسمح لها بتعزيز مكانتها في سوق الهند التي تعد الأسرع نموا عالميا.

وبموجب الصفقة ستقوم الشركة السعودية بتوريد 500 ألف برميل يوميا من النفط الخام على أساس طويل الأمد إلى أكبر مصفاة في العالم “جامناجار” في الهند.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مدير التكرير والكيميائيات في “شركة وود ماكينزي المحدودة” سوشانت جوبتا أن “الصفقة ستمنح “أرامكو” فرصة الوصول إلى سوق تواجه فيه المنافسة من جانب المنتجين الآخرين”.

وتستورد الهند حوالي 85% من احتياجاتها من النفط الخام، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أنها ستكون المستهلك الأسرع نموا في العالم حتى 2040، حيث سينمو استهلاكها من النفط من 5 ملايين برميل يوميا إلى 8.2 مليون برميل بحلول 2035.

وفي الفترة الأخيرة وظفت “أرامكو” عددا من الاستثمارات لتعزيز وجودها في آسيا، حيث تقوم ببناء مصفاة في إندونيسيا، وتخطط لتوسعة تبلغ كلفتها 6 مليارات دولار في وحدة تكرير بكوريا الجنوبية.

كما وقعت “أرامكو” اتفاقا لبناء مجمع تكرير وبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في الصين، كما أنه من المقرر أن يبدأ مصنعها في ماليزيا، والذي تملك السعودية نصفه، عمليات التشغيل هذا العام.

وعلق الخبير سوشانت جوبتامن من شركة “وود ماكنزي” للخدمات الاستشارية على هذه الاستثمارات قائلا، إن حصة السعودية النفطية في آسيا تتراجع، ولذا فإن “أرامكو” تستحوذ على حصص في أصول يمكنها أن تضع النفط فيها.

المصدر: “بلومبرغ”