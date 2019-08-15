الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شابين فلسطينيين عند المسجد الأقصى في القدس وتغلق أبوابه

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شابين فلسطينيين عند المسجد الأقصى في القدس وتغلق أبوابه

القدس – أفادت مراسلة RT في القدس، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شابين فلسطينيين عند باب السلسلة التابع للمسجد الأقصى في القدس، وأغلقت جميع بواباته.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر قولها إن منفذ عملية الطعن في القدس قتل برصاص القوات الإسرائيلية، فيما أصيب شرطي إسرائيلي بجروح طفيفة إلى متوسطة جراء العملية.

من جانبها، قالت القوات الإسرائيلية إن شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص أثناء محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من نقل إصابتين في البلدة القديمة، كما أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية إغلاق بوابات المسجد الأقصى جميعها من قبل الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: RT