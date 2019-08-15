ليبيا – رحب عضو مجلس النواب علي الصول بما جاء في بيان الخارجية المصرية مؤيدا لبنوده كما تقدم بالشكر لكل ما يبذل من جهد من قبل الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

الصول أشار في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية “أمس الأربعاء إلى أن ما أغضب مجلس الدولة أحد بنود بيان الخارجية المصرية الذي يدعو لحل المليشيات وجمع السلاح وتوحيد المؤسسات منها المؤسسة العسكرية.

وأكد عضو مجلس النواب أن تنظيم الإخوان في ليبيا لا يريد قيام دولة ليبية يسودها الأمن والاستقرار لأنهم يتوهمون أن ليبيا هي بيت مالهم.

الصول شدد على أن أمن ليبيا من أمن مصر حيث يسعى الأشقاء في مصر يسعون لحل الأزمة الليبية في أسرع وقت.