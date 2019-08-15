ليبيا – رحب عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عيسى العريبي بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع في ليبيا.

العريبي قال في تصريح خاص لـ” المختار العربي”،إن النقاط الخمس الواردة في البيان محورية ويمكن البناء عليها لحل الأزمة الليبية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تلعب دوراً هاماً ومحورياً.

وأشار العريبي إلى أن التدخلات الخارجية من قبل بعض الدول خارج الإقليم تسبب في تعقيد الأزمة الليبية.

وأكد العريبي قدرة القاهرة على جمع الأطراف الليبية والمساعدة في حل أزمة ليبيا بحكم الجوار وصلة الأرحام والأمن القومي المشترك ووقوف مصر قيادة وشعب مع ليبيا في كل الأزمات على مر التاريخ.