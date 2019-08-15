ليبيا – قال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن القوات الجوية استهدفت رتلاً للجماعات المسلحة جنوب مرزق في حين تتواصل معركة تطهير المدينة ومحيطها حتى الحدود مع النيجر وتشاد، مؤكداً محاصرة الجماعات داخل 3 مبانٍ في المدينة.

المسماري لفت في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي أنه وبعد خوض معركة ضد المرتزقة الأجانب وداعش في مرزق باتت المنطقة تحت سيطرة الجيش وأهالي المنطقة، وتم إنقاذ الأهالي من عملية تطهير عرقي إرهابية.

وأشار المسماري إلى أن منطقة الكفرة العسكرية ألقت القبض على 8 سيارات وشاحنة تحمل وقوداً بهدف تهريبها إلى خارج البلاد كما أن المنطقة العسكرية تعمل على تأمين نقاط استطلاع وتستعد لافتتاح مركز تدريب عسكري.

وبشأن التفجير الذي وقع السبت الماضي في منطقة الهواري ببنغازي ذكر المسماري أن المفتي المعزول الصادق الغرياني هو من أعطى الأوامر لتنفيذ العملية، مشيراً إلى أن الغرياني “كفّر البعثة الأممية” وبذلك يكون قد أعطى ضوء أخضر لتنفيذ الاغتيالات بحق أعضاء البعثة.

كما لفت إلى أن الغرياني أثبت أنه إرهابي يحرض على قتل الليبيين وضيوفهم، مضيفاً أن وحدات الجيش تمكنت من صد هجوم للجماعات المسلحة في محور مطار طرابلس.

ونوّه إلى أن ضربات سلاح الجو أضعفت الجماعات المسلحة لاسيما بعد استهداف منظومة الدفاع الجوي.