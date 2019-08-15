روسيا – رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جرى امس مع مدير ثاني أكبر مصرف في روسيا، تراجع فوائد القروض العقارية في روسيا في نهاية العام الجاري، ما سيحفز نمو قطاع الإنشاءات.

من جانبه، أفاد مدير مصرف “في تي بي” أندريه كوستين، بأن متوسط أسعار الفائدة للقروض العقارية التي منحها مصرفه في يونيو الماضي بلغت 9.9%.

وأشار إلى وجود ارتباط متبادل بين فائدة القروض العقارية وانخفاض معدل الفائدة الرئيسي.

وقال كوستين، إنه “مع المنحى الذي حدده البنك المركزي الروسي الآن… فأعتقد أن فوائد القروض ستنخفض في نهاية العام”.

وأضاف كوستين، أنه لا يرى وجود أي “فقاعات” في سوق القروض العقارية، وشدد على وجود طلب مستقر في هذه السوق.

وقال كوستين، إنه تم خلال النصف الأول من العام، منح 124 ألف قرض عقاري، بقيمة إجمالية بلغت 303 مليارات روبل.

وفي وقت سابق، أوعز الرئيس بوتين خلال رسالته إلى الجمعية الفدرالية في فبراير، إلى الحكومة والبنك المركزي الروسي،بتخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية للمواطنين، إلى تسعة% ومواصلة هذا الانخفاض إلى أقل من 8%.

وقبل ذلك، أفادت الأنباء بأن مصرف “سبيربنك” العملاق، خفض نسبة الفائدة على القروض العقارية.

المصدر: “سبوتنيك”