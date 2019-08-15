ليبيا – قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان إن بيان الخارجية المصرية يؤشر الى فشل الخيار العسكري والمراهنة عليه.

صوان أشار من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء إلى أن الدفع بإتجاه الحل السياسي يعد تحولا ايجابياً لكن يجب أن لا يبنى الحل السياسي على خروقات ومغالطات ظاهرة للجميع حسب تعبيره.

رئيس حزب العدالة والبناء إختتم حديثه بالقول:” نتطلع إلى مراجعة القاهرة لمواقفها ودعم جهود ارساء دعائم الاستقرار وإنهاء الصراع في ليبيا”.